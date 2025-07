sicurezza sul lavoro imperativo agire

della sicurezza, ma un territorio che richiede interventi immediati e decisi. È imperativo agire con fermezza e responsabilità per proteggere la vita di chi lavora ogni giorno. Solo attraverso una strategia condivisa e un impegno costante si potrà invertire questa tendenza e garantire un futuro più sicuro per tutti.

Firenze, 6 luglio 2025 – Non c’è pace per la sicurezza sul lavoro. Un obiettivo, quello di riuscire a contenere vittime e infortuni, che appare ogni anno più difficile da cogliere. I dati raccolti nell’ultimo rapporto presentato da Inail soltanto pochi giorni fa, non lasciano spazio a nessun spiraglio di miglioramento. Un quadro, quello toscano, che continua a essere preoccupante perché dimostra come la nostra regione non sia certo un’isola felice. E mentre i vertici dell’Inail ricordano le misure di sostegno per le aziende virtuose messe in campo – 600 milioni di euro a fondo perduto a sostegno di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – tornano a sottolineare l’allarme i sindacati. 🔗 Leggi su Lanazione.it