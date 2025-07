Texas alluvione | 46 morti 27 dispersi

L’alluvione improvvisa in Texas ha segnato profondamente la comunità, causando 46 vittime e 27 dispersi, tra cui numerosi bambini. La tragedia si è abbattuta con forza, lasciando il territorio in stato di emergenza e mobilitando forze di soccorso senza sosta. Mentre si cerca ancora di localizzare i dispersi, il cuore della nazione si stringe al dolore di chi ha perso tutto. La speranza è che le ricerche possano portare presto buone notizie.

4.02 Nuovi decessi sono stati segnalati nella contea di Burnet, in Texas dopo l'alluvione di ieri. Il bilancio delle vittime sale ora a 46,tra cui 15 bambini. 43 sono stati trovati a circa 114 miglia di distanza nella contea di Kerr. Secondo la Cnn, nel Burnet tre persone sono morte e due risultano ancora disperse. Si continua a lavorare senza sosta per trovare altre eventuali vittime dell'alluvione improvvisa, tra cui 27 persone del Camp Mystic, un campo estivo per ragazze nel Kerr. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

