Malore sui binari | operaio 51enne di Trani morto nelle Marche Stava per terminare il turno data l' ordinanza anticaldo

Savino Lettini, 51 anni, era al lavoro nel maceratese, ieri. Era impegnato, per conto della ditta subappaltatrice, nell'elettrificazione di una linea ferroviaria. L'operaio di Trani aveva iniziato a lavorare all'alba e avrebbe terminato il turno alle 11,30 in virtù dell'ordinanza anticaldo della Regione Marche. In prossimità della fine del turno il malore: il 51enne lavoratore pugliese è morto.