Nuova Renault Clio 2026 | la sesta generazione ormai senza segreti

Scopri in anteprima la nuova Renault Clio 2026, arrivata alla sua sesta generazione e ormai senza segreti. Con un design esterno più filante, aerodinamico e futuristico, questa vettura promette di rivoluzionare il segmento. La lunghezza si avvicina ai 4,10 metri, con un profilo più basso per migliorare le prestazioni. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questa iconica auto pronta a conquistare il mercato.

Ecco una panoramica dettagliata su come sarà la sesta generazione della Renault?Clio, attesa sul mercato nel 2026. Design esterno: più filante e aerodinamica. – La lunghezza si avvicinerà ai 4,10?m, con un profilo lievemente più basso rispetto all’attuale, a vantaggio di un’aerodinamica migliorata. – Il frontale sarà completamente ridisegnato: fari sottili e un nuovo motivo a diamante nella griglia (riaggiustata verso il basso), in stile «diamond grille» allineata al nuovo logo Renault. – Il posteriore avrà un lunotto più inclinato, uno spoiler integrato nel tetto e gruppi ottici orizzontali, che conferiranno un look sportivo ed elegante. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it