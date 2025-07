In Valdelsa fiaccolata per la pace | Non possiamo stare in silenzio

In un momento delicato come questo, la Valdelsa si prepara a illuminare il proprio cielo con una fiaccolata per la pace, perché il silenzio non è più un’opzione. La volontà di pace arde forte e unisce cittadini, associazioni e forze sociali, politiche e sindacali in un gesto di speranza. Mercoledì sera, a Poggibonsi, si alzerà una voce compatta contro la guerra, perché il nostro futuro merita di essere scritto con la luce della solidarietà.

La voglia di pace illumina anche il cielo della Valdelsa. "Non possiamo stare in silenzio e per questo invitiamo tutti i cittadini e le cittadine, le associazioni, le forze sindacali, politiche, sociali a a scendere in piazza con noi, per far sentire la nostra voce e per non rassegnarci ad un futuro di guerra". E’ l’appello finale lanciato dalla piattaforma per la fiaccolata per la pace che si svolgerà mercoledì sera a Poggibonsi, condivisa dal Comune e dal Forum per la Pace Valdelsa. Una fiaccolata, aperta a tutti alla quale parteciperà anche l’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice e la presidente della Provincia Agnese Carletti, che partirà alle 21 da piazza Mazzini e arriverà in piazza Cavour. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Valdelsa fiaccolata per la pace : "Non possiamo stare in silenzio"

In questa notizia si parla di: pace - valdelsa - fiaccolata - possiamo

Domani, nuovo appuntamento con Nati per Leggere. "A carnevale ogni libro vale". Appuntamento alle 10,30 in Biblioteca Comunale Gaetano Pieraccini - Poggibonsi. Nati per Leggere Valdelsa Vai su Facebook

Fiaccolata per la Pace a Poggibonsi: partenza mercoledì 9 luglio alle 21 da piazza Mazzini; Poggibonsi in marcia per la pace: fiaccolata il 9 Luglio; Fermiamo le guerre, l'appello della Cgil a partecipare alla fiaccolata per la pace.

Mercoledì 9 luglio fiaccolata per la Pace. Si parte da piazza Mazzini - Questo l’appello finale della piattaforma per la fiaccolata per la Pace che si svolgerà mercoledì 9 luglio a Poggibonsi, condivisa dal Promossa dal Comune insieme al Forum per la Pace Vald ... Segnala ilcittadinoonline.it

Fiaccolata per la Pace a Poggibonsi: partenza mercoledì 9 luglio alle 21 da piazza Mazzini - Questo l’appello finale della piattaforma per la fiaccolata per la Pace che si svolgerà mercoledì 9 luglio a Poggibonsi, condivisa dal Comune e dal Forum ... Riporta gonews.it