Cani molecolari sulle tracce degli scomparsi Il fattore tempo e quei segnali da capire

Quando il tempo è un nemico e le tracce si fanno sottili, i cani molecolari rappresentano l’ultima frontiera nella ricerca degli scomparsi. Con sensibilità e precisione, i loro nasi interpretano segnali invisibili all’occhio umano, guidandoci verso la verità nascosta. Luca Fra e il suo team dimostrano come tecnologia e addestramento raffinato possano fare la differenza in situazioni di emergenza. Progetto nato per salvare vite, continua a innovare e ispirare fiducia.

Cumiana (Torino), 5 luglio 2025 – Le tracce. Quelle che guidano i cani per la ricerca degli scomparsi – da mantrailing o molecolari -, che lavorano sul tempo. Lo sa bene Luca Fra, responsabile dell'Unità cinofila Croce Verde di Cumiana (Torino), volontari con una formazione professionale raffinata. Da tre anni si mettono a disposizione per le ricerche in Piemonte, Veneto, Lombardia e Liguria. Tra gli istruttori c'è Ivan Schmidt. Progetto nato grazie "alla fiducia incondizionata del presidente Gianni Mancuso". Il fattore tempo. Cani molecolari, come lavorano. Cosa trae in inganno il cane. Simbiosi cane-conduttore.

