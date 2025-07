Calciomercato Inter LIVE | l’Aston Villa su Bisseck iniziati i contatti per Calhanoglu al Galatasaray ufficiale l’arrivo di Bonny!

Se sei appassionato di calciomercato, non puoi perderti le ultime novità dall'Inter: trattative in corso, contatti con l'Aston Villa per Bisseck, interesse per Calhanoglu al Galatasaray e l'arrivo ufficiale di Bonny.

Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Secondo La Gazzetta dello Sport l'Aston Villa sarebbe pronto a fare all-in su Yann Bisseck su richiesta del proprio tecnico Unai Emery. L'Inter lo valuta 35 milioni.

Inter attenta: l'Aston Villa mette Bisseck nel mirino; Inter, da Bisseck il tesoretto per Leoni: 35 mln dall’Aston Villa. Poi assalto al Parma; Gittens ufficiale al Chelsea: le cifre e i dettagli del contratto.

Calciomercato Inter News/ Bisseck, pressing dell’Aston Villa: ci vogliono almeno 30 milioni (5 luglio 2025) - Calciomercato Inter News: la cessione in Premier League del difensore tedesco porterebbe milioni importanti per il giocatore del Parma (5 luglio 2025) ... Riporta ilsussidiario.net

Inter, da Bisseck il tesoretto per Leoni: 35 mln dall’Aston Villa. Poi assalto al Parma - La concorrenza è importante, ma l'Inter spinge forte e ha un piano per arrivare al giovane difensore del Parma ... Da fcinter1908.it