Lite tra due minorenni Spunta un coltello Uno finisce all’ospedale

Una lite tra due minorenni si è trasformata in una scena inquietante, con un coltello che ha portato all’ospedale uno dei giovani coinvolti. L’incidente, avvenuto nelle ore notturne nei pressi di uno stabilimento balneare tra Marinella e Fiumaretta, sta sollevando preoccupazioni tra la comunità. Le indagini dei carabinieri sono in corso, e l’attenzione resta alta per capire cosa abbia scatenato questa violenta escalation.

Litigano per futili motivi e spunta il coltello fra due giovani minorenni. È quanto accaduto di notte nei pressi di uno stabilimento balneare del litorale di Marinella e Fiumaretta. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Sarzana, i primi con il nucleo operativo e radiomobile ad arrivare sul posto a seguito della telefonata al 112 da parte di alcune persone che si trovavano nelle vicinanze. Secondo una prima sommaria ricostruzione, la lite sarebbe scaturita tra due ragazzi di 17 anni. Il primo, classe 2007 residente a Carrara, avrebbe ferito con una coltellata un coetaneo classe 2008 – un turista che aveva raggiunto lo Spezzino per un breve periodo di vacanza – ferendolo in maniera lieve nella parte posteriore della coscia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lite tra due minorenni. Spunta un coltello . Uno finisce all’ospedale

In questa notizia si parla di: lite - minorenni - spunta - coltello

