Oltre 20 anni di impegno all’ Assistenza

Dopo oltre vent’anni di dedizione e passione al servizio della comunità, Enzo Marconcini ha ricevuto un sentito omaggio dalla Pubblica Assistenza di Fucecchio, il suo secondo cuore. Una cerimonia semplice ma ricca di significato, che celebra non solo il suo impegno professionale, ma anche l’anima generosa che ha regalato a tanti. Con questa targa, l'associazione desidera ringraziarlo e tracciare il commovente confine di un percorso indimenticabile.

Un cerimonia semplice, ma carica di grandi significati. E' stato salutato con una targa celebrativa e di ringraziamento per i ventidue anni di collaborazione: la Pubblica Assistenza di Fucecchio ha voluto così salutare Enzo Marconcini, collaboratore amministrativo dell'associazione dal lontano 2003 che da alcune ore si sta godendo la pensione. Il direttivo dell'associazione in occasione della riunione dei giorni scorsi ha omaggiato Marconcini per la proficua collaborazione più che ventennale: "Il contributo che ci ha dato Marconcini – sottolinea il presidente Luigi Checchi – è incalcolabile e inestimabile dal 2003 a oggi.