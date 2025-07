Morìa di pesci nel fiume Tevere scattano protocolli e indagini Arpa

Una improvvisa moria di pesci nel fiume Tevere a Promano ha allertato le autorità, che hanno immediatamente attivato protocolli e indagini approfondite. Nonostante i primi dati non evidenzino anomalie nei parametri ambientali, si prosegue con analisi di laboratorio per garantire la sicurezza dell’ecosistema e prevenire futuri episodi simili. La comunità resta in attesa di risposte certe, mentre gli esperti lavorano per scoprire la causa di questa preoccupante situazione.

Città di Castello (Perugia), 6 luglio 2025 – Sono in corso le analisi specifiche di Arpa per individuare la causa che ha portato alla moria di pesci nel fiume Tevere a Promano. “I dati raccolti finora non mostrano anomalie, con livelli di ossigeno disciolto e temperatura nella norma, tuttavia a fini precauzionali, sono stati prelevati campioni per ulteriori analisi di laboratorio”. La segnalazione è arrivata nella mattina di venerdì 4 luglio da parte di un pescatore della zona che ha immediatamente fatto scattare i protocolli previsti dalle nuove linee guida regionali per la gestione delle morie di fauna ittica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morìa di pesci nel fiume Tevere, scattano protocolli e indagini Arpa

In questa notizia si parla di: pesci - fiume - tevere - protocolli

Morìa di pesci nel fiume Tevere, scattano protocolli e indagini Arpa; c.s Segnalata moria di pesci sul Fiume Tevere in località Promano: attivati i protocolli previsti dalle Linee Guida regionali - ARPA Umbria; Moria di pesci sul Tevere a Promano, attivati i protocolli regionali.

Morìa di pesci nel fiume Tevere, scattano protocolli e indagini Arpa - Città di Castello (Perugia), 6 luglio 2025 – Sono in corso le analisi specifiche di Arpa per individuare la causa che ha portato alla moria di pesci nel fiume Tevere a Promano. Secondo lanazione.it

Moria di pesci nel Tevere: è ancora mistero sulle cause (e uno scaricabarile di responsabilità per rimuovere le carcasse) - greenMe - Ci eravamo lasciati una settimana fa, quando centinaia di pesci galleggiavano morti sulle acque del fiume Tevere a Roma. Si legge su greenme.it