Michele Sacerdoti l’ultrà dell’ambientalismo e le sue regole per una Milano migliore

Milano si prepara a un futuro più sostenibile, ispirato dalla passione di Michele Sacerdoti e dall’eredità di suo padre Piero, tra innovazione e rispetto ambientale. La città ricorda le radici storiche mentre guarda avanti, integrando le regole dell’ambientalismo per rendere Milano una metropoli più verde e vivibile. Ma quali sono le sfide che ci attendono? Scopriamolo insieme, perché il cambiamento parte dal rispetto delle nostre radici e dalla visione di un domani migliore.

Milano, 6 luglio 2025 – A suo padre Piero Sacerdoti hanno dedicato pochi giorni fa un largo tra via Santa Sofia e Corso Italia, nel centro di Milano. Con lei, Michele, che è uno dei suoi quattro figli, gettiamo un ponte tra la memoria e il futuro. Ricordi a cui è devoto? E qualche previsione vuole azzardarla? "Mio padre commissionò la nuova sede della RAS (ora Allianz Italia) a Gio Ponti e Piero Portaluppi, perché il secondo moderasse il modernismo del primo, e la città si sviluppasse in modo armonico. Il risultato, tra il 1958 e il 1962, fu una facciata di ceppo verso la chiesa di San Paolo Converso, con l’utilizzo del prezioso granito rosso del Sud Africa nelle ali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michele Sacerdoti, l’ultrà dell’ambientalismo e le sue regole per una Milano migliore

In questa notizia si parla di: milano - michele - sacerdoti - ultrà

archipainting: tra forma e visione: milano accoglie le visioni architettoniche di michele omiccioli - archipainting tra forma e visione Milano accoglie le visioni architettoniche di Michele Omiccioli. L'esposizione, in programma dal 2 al 18 aprile 2025 presso lo spazio TheWarehouse in via Settala 41, invita il pubblico a scoprire un universo dove realtà e immaginazione si fondono in opere suggestive e innovative.

Michele Sacerdoti, l’ultrà dell’ambientalismo e le sue regole per una Milano migliore.