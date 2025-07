Colpo alla piscina comunale | sorpreso a rubare i soldi se la prende con l’addetto

In una giornata che avrebbe dovuto essere all'insegna del relax, la piscina comunale di Montecatini si confronta con un episodio che scuote la sicurezza dell’impianto. Un tentativo di furto, sfociato in tensioni e accuse, mette in evidenza le sfide di gestione e ordine pubblico in un contesto già segnato da controversie. Ma cosa è accaduto esattamente? La vicenda mette in luce le criticità di un’area pubblica sotto pressione e il bisogno di interventi decisi per garantire tranquillità a tutti gli utenti.

Montecatini, 6 luglio 2025 – Non c’è pace alla piscina comunale. Dopo il contenzioso tra il Comune e il gestore dell’impianto, adesso aumentano anche i problemi legati alla sicurezza e al degrado, causati da sbandati di vario genere. Un uomo di origine nordafricana, venerdì mattina, si è introdotto in uno degli spogliatoi riservati al personale e ha provato a sottrarre una somma di denaro da un portafoglio. Proprio in quel momento, un giovane addetto alla sicurezza dei bagnanti è entrato nella stanza, sorprendendo il malvivente in azione. È scoppiata una colluttazione e il dipendente del Centro Nuoto Montecatini, gestore della struttura, è riuscito a impedire il reato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

