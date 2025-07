Yemen lanciato un missile verso Israele | Hamas dice sì alla proposta di tregua ma Netanyahu definisce inaccettabili le richieste

Le tensioni tra Israele e Hamas si intensificano: un missile yemenita si dirige verso Israele, mentre il gruppo palestinese respinge la proposta di tregua. Netanyahu definisce le richieste inaccettabili, alfiere di una posizione dura, mentre Meloni insiste sull'urgenza di un cessate il fuoco a Gaza. In un quadro di crescente instabilità , anche l’ayatollah Khamenei riappare sul palcoscenico internazionale, segnando un ulteriore capitolo di questa crisi globale.

Meloni al premier israeliano: "Il cessate il fuoco a Gaza è urgente". L'ayatollah Khamenei riappare in pubblico per la prima volta dopo l'escalation con lo Stato ebraico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Yemen, lanciato un missile verso Israele | Hamas dice "sì" alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce "inaccettabili" le richieste

In questa notizia si parla di: yemen - lanciato - missile - israele

Missile lanciato dallo Yemen contro Israele, a Gerusalemme suonano le sirene - Un missile balistico lanciato dagli Houthi in Yemen verso Israele è stato intercettato con successo dalle Forze di Difesa israeliane.

Israele aspetta ancora i 50 ostaggi, fra cui 20 vivi. Tel aviv è una città che convive con la paura dei missili. Un missile balistico è stato lanciato appena 2 giorni fa dallo Yemen - X Vai su X

Ieri notte un'altra raffica di missili e droni lanciati dall'Iran verso Israele. Contemporaneamente gli Houti hanno lanciato due missili balistici dallo Yemen. Un missile balistico ha colpito un edificio nel centro di Israele. Ci sono 10 morti, tra cui tre bambini e altre s Vai su Facebook

Media: colloqui su Gaza mentre Netanyahu sarà a Washington. Missile balistico lanciato dallo Yemen, Katz: «Tratteremo gli Houthi come l’Iran; Idf, lo Yemen lancia un missile verso Israele; Israele ha abbattuto un missile proveniente dallo Yemen.

Idf, lo Yemen lancia un missile verso Israele - Le forze di difesa israeliane hanno identificato un missile lanciato dallo Yemen verso Israele e i sistemi di difesa stanno lavorando per intercettare la minaccia. Lo riporta ansa.it

Missile dallo Yemen verso Israele, intercettato in volo: sirene d’allarme anche a Gerusalemme - L’esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen dopo che le sirene antiaeree hanno suonato in diverse zone del Paese, tra cui Gerusalemme. Come scrive msn.com