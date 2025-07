FdI umilia la sinistra | Sogna il disastro? Il governo la smentisce occhio ai numeri

Il dibattito sulla situazione economica si infiamma, tra accuse di umiliazione e smentite ufficiali. Fratelli d’Italia mette i puntini sulle i, smontando la narrazione negativa della sinistra con dati concreti: spread ai minimi, occupazione records e avanzamenti del PNRR. La realtà, si sa, è il miglior rimedio contro l’invidia e le chiacchiere. Ma quali sorprese ci riserva il mercato nei prossimi giorni?

Ah, che brutta cosa l'invidia. "Ogni tentativo maldestro della sinistra di delegittimare il lavoro del governo si scontra con la realtà". A scriverlo è Fratelli d'Italia attraverso un post su Facebook in cui viene smentita la solita narrazione di Elly Schlein, Maurizio Landini e compagni vari. La riprova? "Spread ai minimi, occupazione da record, settima rata del Pnrr sbloccata". Due giorni fa, infatti, il differenziale di rendimento tra Btp e Bund tedesco era a quota 84,7 punti, ai minimi da aprile del 2010. Non solo. Le buone notizie non finiscono qui. In Italia - a maggio - risultavano occupati 24,3 milioni di lavoratori, un numero record dall'inizio delle serie storiche (2004) e quasi 1,3 milioni in più rispetto al periodo precedente la pandemia (gennaio 2020). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FdI umilia la sinistra: "Sogna il disastro? Il governo la smentisce", occhio ai numeri

In questa notizia si parla di: sinistra - governo - umilia - sogna

"Avremo solo Tolkien e D’Annunzio". L’ultimo delirio della sinistra contro il governo - Nel dibattito culturale italiano, la giornalista Annalisa Cuzzocrea ha lanciato un duro attacco al ministro della Cultura, accusandolo di aggressività verso gli artisti.

Non bastano i ritardi dei treni. Nemmeno i taxi che non si trovano. Neppure le condizioni disastrose delle nostre strade. E neanche il costo della vita che aumenta. Per penalizzare ancora di più gli italiani durante le ferie estive il governo con un emendamento Vai su Facebook

FdI umilia la sinistra: Sogna il disastro? Il governo la smentisce, occhio ai numeri | .it; Nuovo ritratto di Trump appeso nella sede del governo in Colorado | .it; Gli anni dell'egemonia della maggioranza silenziosa | .it.

Guido Crosetto umilia la sinistra: “In piazza contro un governo che non esiste” - Il Tempo - Guido Crosetto se la prende con la Cgil e con tutti quei rappresentanti della sinistra scesi in piazza a Roma che hanno usato parole critiche nei confronti del futuro governo di centrodestra ... Da iltempo.it

Il popolo della sinistra sogna il cambiamento. Con Rotondi - 800 elettori che hanno votato Sinistra Arcobaleno alle ultime elezioni, interpellati dal quotidiano spagnolo Avui ... Lo riporta ilgiornale.it