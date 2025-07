Saldi estivi 2025 come sono partiti a Milano E quanto si è speso a persona spoiler | più del previsto

I saldi estivi 2025 a Milano sono iniziati sotto il segno della stabilità: sconti tra il 20 e il 40% e uno scontrino medio di circa 130 euro, con una spesa per persona leggermente superiore alle aspettative. Le vie centrali, affollate di turisti e appassionati di shopping, confermano il trend positivo, mentre le zone periferiche restano più tranquille. Ma cosa ci riserva il resto della stagione? Scopriamolo insieme!

Milano, 6 luglio 2025 – Sconti che oscillano tra il 20 e il 40%, uno scontrino medio nella prima giornata dei saldi che a Milano si attesta sui 130 euro. Confcommercio traccia un bilancio del primo giorno di offerte, che è più o meno in linea con quello dello scorso anno. Una “stabilità”, con un “buon afflusso” che riguarda le vie dello shopping più centrali per la presenza dei turisti. Segno meno, invece, per le zone periferiche e semicentrali. “Si registra una buona presenza di turisti in centro e negli assi commerciali principali – osserva Gabriel Meghnagi, vicepresidente di Confcommercio Milano e presidente della Rete associativa vie –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Saldi estivi 2025, come sono partiti a Milano. E quanto si è speso a persona (spoiler: più del previsto)

