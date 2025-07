Caldo da morire nelle Marche operaio di 51 anni stroncato da un malore sui binari a Macerata poco prima di mezzogiorno Disposta l' autopsia su Savino Lettini

Una giornata torrida nelle Marche si è trasformata in tragedia: Savino Lettini, 51 anni, operato sui binari di Macerata sotto un sole cocente, è stato colto da un malore fatale. La sua storia ci ricorda quanto il calore può essere insidioso e come la sicurezza sul lavoro sia fondamentale. In attesa dell’autopsia, il lutto si fa strada tra i colleghi e la comunità, mentre si riflette su come prevenire tragedie simili in futuro.

MACERATA Stava effettuando dei lavori lungo i binari della ferrovia Macerata - Albacina sotto il sole cocente quando il suo cuore non ha retto la fatica e si è accasciato a terra davanti agli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Caldo da morire nelle Marche, operaio di 51 anni stroncato da un malore sui binari a Macerata poco prima di mezzogiorno. Disposta l'autopsia su Savino Lettini

