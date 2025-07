Gp Silverstone Verstappen pole e Ferrari in terza fila

Max Verstappen conquista la pole position al Gran Premio di Silverstone, regalando alla Red Bull un inizio stellare. Con un tempo record di 1’24”892, il giovane olandese si prepara a dominare l’11ª tappa del Mondiale, affiancato dalla McLaren di Piastri. La sfida promette scintille: Ferrari in terza fila, pronta a sorprendere e riscrivere le sorti di questa emozionante gara. Rimanete con noi per scoprire cosa ci riserverà questa corsa infuocata!

(Adnkronos) – Max Verstappen in pole position del Gp di Silverstone. Il pilota olandese della Red Bull oggi 5 luglio è il più veloce nelle qualifiche con un giro in 1’24”892. Verstappen partirà in prima fila nel 12esimo appuntamento del Mondiale e sarà affiancato dalla McLaren dell’australiano Oscar Piastri (1’24”995), che scatta in seconda posizione. In seconda fila, la McLaren del britannico Lando Norris (1’25”010) e la Mercedes del britannico George Russell (1’25”029). Le Ferrari dell’inglese Lewis Hamilton (1’25”095) e del monegasco Charles Leclerc (1’25”121) si piazzano al quinto e sesto posto: domani scatteranno dalla terza fila. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Gp Silverstone, Verstappen pole e Ferrari in terza fila

