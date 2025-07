Castelnuovo Magra disagi per i disservizi | Arriva poca acqua nelle case

A Castelnuovo Magra, l’emergenza idrica sta creando disagi insostenibili per i residenti: rubinetti a secco e tubature che versano acqua inutilizzata sulle strade. La situazione, definita da molti una vera e propria “farsa”, mette in luce una gestione pessima e superficiale del servizio. Ma cosa sta causando questa crisi? Scopriamolo insieme e analizziamo le possibili soluzioni per tornare alla normalità.

Castelnuovo Magra, 6 luglio 2025 – Acqua che fatica a uscire dai rubinetti delle case. Acqua che sgorga dalle tubature e scorre sprecata sull’asfalto di via Olmarello. “È una vergogna”. C’è rabbia a Castelnuovo Magra per i disservizi che nei giorni scorsi hanno interessato la rete idrica. Disservizi definiti senza mezzi termini una farsa, risultato di una gestione a dir poco incompetente e superficiale. Che cosa sta succedendo? “I due fenomeni non sono collegati”, risponde Massimo Costa, amministratore delegato di Acam Acque. “A causare la carenza di acqua - spiega - non sono le perdite nelle condutture in via Olmarello ma un calo di pressione nell’erogazione da parte di Sat, il nostro fornitore di acqua, che non ci ha permesso di garantire una distribuzione regolare nelle zone più alte del paese o più difficili da raggiungere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castelnuovo Magra, disagi per i disservizi: “Arriva poca acqua nelle case”

