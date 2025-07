Il Boss e il bambino Springsteen dona l’armonica a Liam | Che bella emozione

In una serata magica a Rimini, il Boss Springsteen ha condiviso un gesto di pura emozione: donare la sua armonica a Liam, il giovane fan tra migliaia di occhi incantati. Un momento che rimarrĂ scolpito nel cuore di tutti, un simbolo di speranza e passione. La musica, ancora una volta, ha tessuto un legame invisibile tra generazioni, trasformando un semplice concerto in un ricordo indelebile...

Rimini, 6 luglio 2025 – Si sono presi per mano come si fa tra padre e figlio quando la notte è piena di promesse e la musica diventa un filo che lega chi eravamo a chi saremo. Bruce Springsteen, 75 anni, un uomo che ha fatto cantare il mondo intero, ha visto quel bambino tra migliaia di volti a San Siro. Un bambino di nove anni, Liam, con la maglietta dei Glory Days addosso, come un segno di appartenenza, un lasciapassare segreto per un sogno. Ma non era un bambino qualsiasi. Liam Semprini è figlio di Lorenzo, 50 anni, riminese, musicista, anima ostinata che da anni tiene viva la fiamma di Bruce sulla sabbia di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it