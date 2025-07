Repubblica – Il Galatasaray piomba su Svilar | offerto ingaggio da 6 milioni al portiere della Roma

Il calciomercato infiamma le anteprime estive, e questa volta è il Galatasaray a mettere gli occhi su Mile Svilar, il portiere della Roma. Con un’offerta da 6 milioni di euro, i turchi vogliono assicurarsi un rinforzo di rilievo tra i pali. La trattativa si fa calda, e i fan sui social si chiedono: sarà il momento di salutare Svilar? Restate sintonizzati, perché il mercato potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

