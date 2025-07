Stupro a Gambettola | arresto convalidato e custodia in carcere per il 19enne

Una vicenda choc scuote Cesena: un 19enne marocchino, coinvolto in una grave accusa di violenza sessuale su una minorenne, è stato arrestato e il suo arresto convalidato. Dopo settimane di restrizioni domiciliari, la decisione del tribunale di trasferirlo nel carcere di Forlì segna un nuovo capitolo in questa drammatica vicenda. La comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi, mentre le autorità si impegnano a fare luce sulla verità.

Cesena, 6 luglio 2025 – E’ stata disposta la custodia cautelare in carcere per il 19enne di origine marocchina, accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane minorenne di Cesena. Ieri il giovane, che da giovedì scorso si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Savignano, è stato trasferito nel carcere di Forlì. All’udienza in tribunale il giudice Elisabetta Giorgi (pubblico ministero Antonio Vincenzo Bartolozzi), ha convalidato l’arresto e disposto la misura più ristretta del carcere. Il 19enne è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì dai carabinieri di Gambettola della compagnia di Cesenatico dopo aver consumato la violenza nei confronti della minore, poco più giovane del molestatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stupro a Gambettola: arresto convalidato e custodia in carcere per il 19enne

In questa notizia si parla di: carcere - custodia - 19enne - stupro

Convalidati due arresti per droga ad Avellino: custodia cautelare in carcere per gli indagati - Due arresti per droga sono stati convalidati ad Avellino, riguardanti un 57enne e un 48enne, entrambi con precedenti penali.

I carabinieri di Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, hanno arrestato un 19enne ritenuto responsabile di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali ai danni di una minorenne. Il provvedimento è arrivato dopo che, verso le 4:30 di notte, il g Vai su Facebook

Stupro a Gambettola: arresto convalidato e custodia in carcere per il 19enne; Ripetute violenze sessuali su una donna: arrestati due ragazzi di 19 anni; Perseguita la giovane vicina per mesi, poi la violenta: 62enne in carcere.

Stupro a Gambettola: arresto convalidato e custodia in carcere per il 19enne - Disposte le misure cautelari per il giovane accusato di aver violentato e picchiato una minorenne. msn.com scrive

19enne accusato di violenza sessuale, arresto convalidato - E' stato convalidato a Forlì l'arresto di un 19enne catturato nelle scorse ore a Gambettola dai Carabinieri dopo una rissa con altri giovani, richiamati dall'amica di una minorenne che stava subendo u ... Da informazione.it