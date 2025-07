Toscana i campioni del 5x1000 Cinque milioni di euro per il Meyer

La Toscana si conferma campione nel 5x1000, con oltre cinque milioni di euro destinati al Meyer, il rinomato ospedale pediatrico. Tra giganti nazionali e piccole realtĂ locali, il cuore dei contribuenti batte forte anche per le realtĂ piĂą piccole, dimostrando che la solidarietĂ non conosce grandi o piccoli. A questo punto, ci chiediamo: quale sarĂ il prossimo traguardo di questa generosa regione?

Ci sono i grandi nomi, quelli che tutti conoscono a livello nazionale, e le piccole realtĂ locali. E – sorpresa – a volte quest’ultime riescono a non farsi distanziare troppo dai big del " 5 per mille ", la piccola dell’Irpef che i contribuenti possono scegliere di destinare a un ente o associazione di libera scelta in fase di dichiarazione dei redditi. In Toscana sono stati oltre 681mila i contribuenti che nel 2024 hanno scelto a chi destinare il proprio 5 per mille, per un totale di circa 21,6 milioni di euro, a enti toscani attivi nel sociale, nella ricerca, nell’assistenza e nella tutela della salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, i campioni del 5x1000. Cinque milioni di euro per il Meyer

In questa notizia si parla di: toscana - milioni - euro - campioni

Bonus facciate, maxi sequestro da 11 milioni di euro in Toscana. Indagata anche una commercialista - Un'imponente operazione della Guardia di Finanza di Prato ha portato al sequestro di beni per 11 milioni di euro, nell'ambito di un’inchiesta sulle frodi legate ai bonus facciate.

L'Al Hilal di Simone Inzaghi è uscita ormai allo scoperto e vuole a tutti i costi acquistare Victor Osimhen. Dopo il primo rifiuto dell'attaccante nigeriano, i sauditi hanno rilanciato offrendogli 40 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni. Ovviamente Vai su Facebook

Toscana, i campioni del 5x1000. Cinque milioni di euro per il Meyer; Saldi estivi al via in Toscana da sabato 5 luglio: giro d’affari da 215 milioni di euro; Laboratori di sanità pubblica, una risorsa importante per la Toscana.

Il 5 per mille in Toscana: ecco enti e associazioni in testa alle scelte dei contribuenti - Dalla salute alla ricerca, centinaia di realtà premiate dalla generosità dei contribuenti ... Segnala lanazione.it

Estate: 30,5 milioni di italiani in viaggio, la Toscana regina degli “short break” - Toscana della Top 5 delle mete preferite dagli italiani insieme a Puglia, Sardegna e Trentino Alto Adige, gli italiani spenderanno 35 miliardi ... Da intoscana.it