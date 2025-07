Red Bull Sailing Academy | inaugurato il centro in Friuli

Red Bull Sailing Academy ha aperto le porte a Marina di Monfalcone, segnando il debutto di un centro all’avanguardia dedicato ai futuri campioni della vela. Con il suo spirito ambizioso e il motto "Go for gold," mira a forgiare talenti italiani pronti a conquistare medaglie olimpiche e successi internazionali. Tutto sotto gli occhi della passione e dell’energia di una nazione che sogna in grande.

Il gigantesco nastro che copre il portone d'ingresso fa la spia dell'ambizione. Go for gold. Tradotto, punteremo all'oro. Con questo claim, la Red Bull Sailing Academy ha inaugurato di fronte a un migliaio di curiosi la sua futuristica academy di vela a Marina di Monfalcone. Un centro per coltivare i talenti del domani. Per regalare all'Italia nuove medaglie olimpiche e successi scintillanti in giro per il mondo. Tutto sotto gli occhi della neonata squadra italiana del campionato Sail Gp, il Red Bull Team guidato dal Ceo Jimmy Spithill, skipper da record oltre che fondatore e co-proprietario della squadra, e Ruggero Tita, oro olimpico a Tokyo 2020 e a Parigi 2024 nel doppio misto Nacra 17 e timoniere della formazione azzurra.

