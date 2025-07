Idf lo Yemen lancia un missile verso Israele

Una nuova tensione scuote la regione, con l'IDF che sta monitorando attentamente un missile lanciato dallo Yemen verso Israele. Le forze di difesa israeliane si stanno mobilitando per intercettare questa potenziale minaccia, mentre i cittadini sono invitati a seguire le istruzioni ufficiali. In un clima di crescente instabilità, la sicurezza nazionale e la pace regionale sono sottoposte a una prova cruciale. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Le forze di difesa israeliane hanno identificato un missile lanciato dallo Yemen verso Israele e i sistemi di difesa stanno lavorando per intercettare la minaccia. Lo riportano i media, citando il portavoce delle Idf, che aggiunge: "I cittadini dovrebbero seguire le istruzioni del Comando del Fronte Interno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Idf, lo Yemen lancia un missile verso Israele

