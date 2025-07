massa e cozzile entra nel gruppo comuni fioriti

diritto nel circuito dei Comuni Fioriti, consolidando il suo impegno per un territorio più verde, accogliente e sostenibile. Un traguardo che rafforza l’identità di Massa e Cozzile come esempio di bellezza e qualità della vita, invitando residenti e visitatori a scoprire ogni angolo fiorito e incantato del nostro comune.

Un impegno per la bellezza, il verde e la qualità della vita. Il comune di Massa e Cozzile aderisce all’associazione nazionale Comuni Fioriti, un’iniziativa che promuove il verde pubblico, il decoro urbano e la valorizzazione del territorio attraverso fiori, piante e arredo urbano. L’adesione rappresenta un passo importante per promuovere la sostenibilità ambientale e il turismo di qualità. Grazie a questo progetto, Massa e Cozzile entra a far parte di una rete di oltre 180 comuni italiani che puntano a migliorare l’immagine del proprio territorio attraverso il linguaggio universale dei fiori. "Siamo orgogliosi di entrare a far parte dei Comuni Fioriti - ha dichiarato il sindaco Marzia Niccoli - perché crediamo nel valore del verde pubblico e nell’importanza di curare ogni dettaglio del nostro ambiente urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it