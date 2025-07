Era in pensione ma voleva lavorare | trovato morto dal proprietario A 66 anni era in prova

Una trama di dedizione e passione che si spegne troppo presto: Mauro Tognarelli, pensionato di 66 anni, aveva deciso di tornare a lavorare con entusiasmo, ma il destino gli ha riservato una tragica sorpresa. La sua morte silenziosa, scoperta dal proprietario vicino ai macchinari, lascia un vuoto profondo nel quartiere di Santa Maria a Colle. Una storia che ci invita a riflettere sul valore della vita e della perseveranza.

Lucca, 6 luglio 2025 – Stringeva ancora nelle mani le forbici che utilizzava di solito. Disteso, vicino ai “suoi” macchinari. Una morte che potremmo definire silenziosa, alla terza sera di lavoro. Era in prova. Sarebbe stato messo in regola entro pochi giorni. A 66 anni, Mauro Tognarelli, residente a Santa Maria a Colle, alla periferia della città, aveva deciso di rimanere attivo, anche a costo di dover decurtare la sua pensione, abbinata al reddito di lavoro dipendente. Si sentiva di poter fornire ancora un contributo agli amici di sempre. Invece un malore lo ha stroncato poco dopo la mezzanotte di venerdì allo stabilimento di via di Tiglio a San Filippo del maglificio, (c’è anche il settore dedicato all’outlet) di Fabrizio Del Carlo, il quale lo ha trovato senza vita ieri mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Era in pensione, ma voleva lavorare: trovato morto dal proprietario. “A 66 anni era in prova”

