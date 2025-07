Caro-carburante estate ’soft’ nel Pistoiese La mappa per risparmiare

Con l’arrivo dell’estate 2025, il caro carburante sembra aver preso una boccata d’aria nel Pistoiese. Sebbene ci sia stato un lieve aumento rispetto a un mese fa, i prezzi della benzina si mantengono ancora sotto quota 1,80, offrendo ai guidatori locali un’opportunità di risparmio rispetto alle stagioni passate. Ecco la mappa per ottimizzare le spese in questa estate, senza rinunciare alla libertà di muoversi.

Pistoia, 6 luglio 2025 – Per il prezzo della benzina, questa estate è senz’altro migliore di quelle dei due anni precedenti. Malgrado il lieve aumento rispetto a un mese fa, ieri tutti i distributori pistoiesi vendevano la benzina self sotto quota 1,80 mentre nel luglio 2024 erano una piccola minoranza e nell’agosto 2023 non ce n’era neanche uno e il prezzo minimo era appena sotto 1,90. I prezzi registrati ieri, secondo l’osservatorio dei prezzi ministeriale, sono ancora migliori di quelli del dicembre 2023 quando 50 pompe su 61 si attestavano sotto il prezzo di 1,80 per il self. Naturalmente siamo ancora lontani dai prezzi del 2021 quando il distributore più caro a Pistoia vendeva la benzina a 1,69. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caro-carburante, estate ’soft’ nel Pistoiese. La mappa per risparmiare

