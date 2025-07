CANALE 5 RINNOVA ACCESS E PRESERALE | PIER SILVIO BERLUSCONI ROMPE IL SILENZIO

Canale 5 si rinnova con un volto nuovo e grandi sorprese: l’estate porta un restyling totale di access prime time e preserale, tra cui il ritorno di grandi classici come “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda”. Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio, annunciando un futuro ricco di innovazione e sperimentazione per la rete. Lunedì 14 luglio, Gerry Scotti debutta in access con un’energia tutta nuova, segnando l’inizio di una stagione all’insegna del cambiamento e dell’entusiasmo.

Questa estate, Canale 5 rinnova access prime time e preserale riportando in una veste tutta nuova due grandi classici della TV Mediaset: "La Ruota della Fortuna" e "Sarabanda". Un primo passo concreto verso il percorso di sperimentazione, evoluzione e innovazione che coinvolgerà la rete ammiraglia nelle prossime stagioni. Lunedì 14 luglio in access, la fascia di programmazione televisiva che precede la prima serata, debutta Gerry Scotti in un'edizione completamente rivisitata de "La Ruota della Fortuna": un nuovo studio, una band musicale dal vivo, un inedito finale che pensiamo terrà lo sfidante e i telespettatori col fiato sospeso.

