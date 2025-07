Libertà e inclusione Umbria Pride in migliaia per i diritti Lgbtqia+

Migliaia di persone hanno invaso le strade di Terni per l’Umbria Pride 2025, un grande movimento di libertà e inclusione che celebra i diritti LGBTQIA+. Con il tema “Fuori”, la manifestazione ha visto la partecipazione di politici e rappresentanti istituzionali, tra cui Sarah Bistocchi, Tommaso Bori e Vittoria Ferdinandi. Un momento di forte solidarietà e impegno per un’Italia più giusta e accogliente, perché i diritti sono di tutti e vanno difesi ogni giorno.

In migliaia per le vie di Terni per l’edizione 2025 dell’ Umbria Pride. La manifestazione per i diritti della comunità Lgbtqia+ ha scelto come tema di questa “Fuori“. In corteo anche diversi politici e rappresentanti delle Istituzioni, come la presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, il vicepresidente della giunta regionale, Tommaso Bori e la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi. Il corteo è partito da piazzale della Rivoluzione Francese per arrivare al parco della Passeggiata, dopo avere attraversato il centro. Tante le bandiere con i colori dell’arcobaleno, tra musica e slogan. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Libertà e inclusione". Umbria Pride, in migliaia per i diritti Lgbtqia+

