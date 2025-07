Monza le case popolari si rifanno il look | la mappa di tutti gli interventi

A Monza, le case popolari si rinnovano per restituire dignità e comfort ai residenti. La mappa degli interventi mostra un impegno concreto e capillare, attraverso progetti che vanno oltre l’edilizia, puntando a valorizzare il diritto di ogni individuo a un'abitazione dignitosa. In questa visione, la riqualificazione diventa un passo fondamentale verso una città più giusta e inclusiva, dove ogni intervento conta per migliorare la qualità della vita.

Monza, 6 luglio 2025 – Non si tratta solo di edilizia, interventi tecnici, bonus o rendiconti. Nella visione dell’assessora alle Politiche abitative Andreina Fumagalli, la questione casa è, prima ancora che una questione strutturale, un tema di dignità: “Dignità dell’abitare, e insieme, dignità della persona”. Lo ha ribadito l’altro ieri nella sede del Pd monzese, dove ha tracciato il bilancio di tre anni di amministrazione Pilotto sul fronte dell’abitare e illustrato i prossimi passi in uno dei settori più delicati e sentiti della vita urbana. È da questa consapevolezza che è partito il piano della Giunta di centrosinistra, che punta sulla riqualificazione dell’esistente, su interventi puntuali per migliorare l’efficienza energetica, il decoro urbano e l’accessibilità, e su politiche innovative per recuperare gli alloggi sfitti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, le case popolari si rifanno il look: la mappa di tutti gli interventi

