Il ruolo europeo di Meloni e le stanche polemiche interne Ora l’Italia è tornata nel direttorio

Il ritorno di Giorgia Meloni nel cuore della scena europea segna una svolta significativa per l’Italia e per il nostro ruolo nel continente. Dopo mesi di attese e tensioni, la leader di Fratelli d’Italia si affaccia nuovamente come protagonista nelle dinamiche politiche internazionali, consolidando il suo peso nella strategia di difesa e nelle alleanze europee. È evidente che la stabilità e la coerenza superano le polemiche di un’opposizione ormai stanca di sterili battaglie.

Roma, 6 luglio 2025 – C'è più di una ragione e più di una traccia per ritenere che Giorgia Meloni sia "tornata" a pieno titolo, dopo qualche fase di attesa e di attrito, nel direttorio di una politica europea a tre punte e, nel caso, della politica di difesa, anche a quattro punte. Ostinarsi, dunque, a inseguire e sbandierare slogan e polemiche da campagna elettorale permanente, come fanno ormai da mesi i leader dell'opposizione, può essere un esercizio utile per i social o per dimostrare la propria esistenza quotidiana, ma non è certo un buon servizio reso né al Paese né al suo interesse nazionale né, in definitiva, agli stessi obiettivi di una classe dirigente che si candidi al ruolo di alternativa.

