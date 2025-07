Crema albero si abbatte su un’auto | la conducente salva per miracolo

Una tempesta improvvisa si abbatte su Crema, trasformando il tranquillo viale Santa Maria in un campo di battaglia tra vento e alberi. Ma ciò che ha sconvolto tutti è la drammatica scena in cui una pianta gigante si schianta su una Fiat Punto, rischiando di fare una tragedia. La conducente, fortunatamente, si salva per miracolo. Un incidente che ci ricorda quanto sia importante rispettare i naturali capricci del tempo, ecco cosa è successo davvero...

Crema (Cremona), 6 luglio 2025 – Mezz’ora di acqua a catinelle e raffiche di vento a oltre 70 chilometri orari hanno messo a dura prova la zona nord ovest del Cremasco ieri mattina dalle 10.30 e per un’ora. In particolare, a Crema in viale Santa Maria una Fiat Punto condotta da una donna di 50 anni di Crema è stata colpita da un’enorme pianta che si è abbattuta sulla parte posteriore della vettura. La donna è scampata per meno di un metro. Stessa vicenda a Bagnolo Cremasco, dove un’altra vettura, senza passeggeri, è stata investita da un albero. Una grande pianta è caduta in via Bombelli, ostruendo completamente la strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crema, albero si abbatte su un’auto: la conducente salva per miracolo

In questa notizia si parla di: crema - albero - abbatte - auto

Crema, albero si abbatte su un’auto: la conducente salva per miracolo; Maltempo: un fulmine si abbatte su Villa Carcina, albero cade in mezzo alla strada; Un enorme albero si abbatte su un'auto nel parcheggio dell'ATS Insubria, miracolato il guidatore.

Incidente frontale a Crema, l'auto sbanda per il vento: due feriti - Il Giorno - A Casale Cremasco grandinata piuttosto intensa e per qualche minuto dopo le 21. Secondo ilgiorno.it

Albero abbattuto e proteste: "Era malato" - Il Resto del Carlino - Albero abbattuto e proteste: "Era malato" L’assessore Elisa Penna replica alle accuse della consigliera Lara Polita: "Prosegue anche l’attività di censimento arboreo" ... Si legge su ilrestodelcarlino.it