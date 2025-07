Chat sessista alla Bocconi gli studenti | Solo un gioco Ma il Tar tira diritto | Giusto rinviare i diplomi

Una vicenda scuote l’ateneo milanese: due sentenze del Tar ribadiscono che, anche nel mondo digitale, le parole offensive non sono un semplice gioco. La decisione di rinviare i diplomi dei giovani coinvolti riflette un principio fondamentale di rispetto e responsabilità. Ma il dibattito resta aperto: è giusto punire così severamente comportamenti offensivi sui social? La risposta si dipana tra giustizia e libertà di espressione.

Milano, 6 luglio 2025 – Seconda causa. Seconda bocciatura. In tre giorni, il Tar ha emesso un paio di sentenze-fotocopia per respingere i ricorsi di due dei quattro studenti della Bocconi puniti per aver insultato una compagna di corso nella chat Instagram “Il Loggione”. Del primo verdetto abbiamo già dato conto su queste pagine: sì dei giudici al differimento di un anno della consegna del diploma di master (dal 13 dicembre 2024 al 12 dicembre 2025), con esclusione dalla cerimonia ufficiale e segnalazione alla commissione di tenere conto del comportamento incompatibile con il regolamento d’ateneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it