Venduta l’Isola Viscontea gioiello di Lecco | ospiterà un albergo di lusso con ristorante stellato

L’Isola Viscontea, gioiello di Lecco, sta per rinascere sotto un nuovo volto: un albergo di lusso con ristorante stellato. Questa piccola meraviglia fluviale, simbolo di storia e bellezza, si trasformerà in una destinazione esclusiva per i viaggiatori più esigenti. Un progetto che unisce eleganza, tradizione e innovazione, portando il fascino di Lecco a nuovi livelli. La rinascita dell’Isola Viscontea promette di incantare e conquistare i visitatori di tutto il mondo.

Lecco, 6 luglio 2025 – Un albergo extra lusso con ristorante stellato: l' Isola Viscontea è stata venduta, diventerà sede di una struttura turistica ricettiva. L'Isola Viscontea, o di Pescarenico, è il piccolo isolotto fluviale in mezzo all'Adda nel breve tratto tra il ramo lecchese del lago di Como, appena più a monte, e il lago di Garlate, subito più a valle: è lunga poco più di un centinaio di metri, larga meno di trenta. È un pezzo di storia della Lombardia e della città dei Promessi sposi. Probabilmente è un'isola artificiale, realizzata per bloccare eventuali esondazioni. L'isola viscontea di Lecco Le prime mappe che la ritraggono risalgono all'anno 1723, ma probabilmente le suo origini sono collegate al vicino Ponte Azzoni Visconti, un ponte medioevale.

L'Isola Viscontea (talvolta chiamata Isola di Pescarenico dal quartiere davanti a cui si trova), è un isolotto fluviale situato a Lecco, nel tratto di corso dell'Adda compreso tra il Ramo di Lecco del Lario e il Lago di Garlate. La notizia di poco fa: è stata venduta

