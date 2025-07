Max Pezzali suona la carica | Canterò in un luogo leggendario E il maxi-palco a Imola prende forma

Immaginate un palco leggendario che prende vita nel cuore di Imola, pronto ad accogliere un pubblico di 80.000 appassionati. Mentre le auto della European Le Mans Series sfrecciano sulla pista, gli operai si dedicano all’allestimento dello spettacolo di Max Pezzali, che promette di essere un evento memorabile. La magia sta per iniziare: tra motori infuocati e note indimenticabili, il grande show sta per prendere forma.

Imola, 6 luglio 2025 ‚ÄstPrende forma il palco sul quale, tra meno di una settimana, Max Pezzali si esibir√† in Autodromo davanti a 80mila spettatori. Nonostante il paddock occupato in larga parte dai tir per la European Le Mans Series di questo weeekend, negli ultimi giorni gli operai hanno cominciato ad allestire il cuore dello show di sabato 12 luglio. Mentre i bolidi della gara endurance scendono dalla Rivazza, i tecnici lavorano sulle impalcature ai piedi della collina: un mix tra musica e motori possibile solo in riva all‚ÄôEnzo e Dino Ferrari. E sul quale lo stesso Pezzali, che ha intitolato il concerto ‚Äė Gran prix ‚Äô promuovendolo come una corsa spericolata ispirata ai cartoon di qualche decade fa, ha deciso di puntare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it