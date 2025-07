FRANCE VS VS England Live Streams | la prima partita di Euro 2025 di Watch Leonesses

Se sei un appassionato di calcio femminile, non puoi perderti il grande match tra Francia e Inghilterra, la prima sfida della spedizione europea delle Leonesse in Euro 2025. Con flussi live gratuiti disponibili ovunque, questa partita promette emozioni indescrivibili. Quando e dove? Sabato 5 luglio alle 21:00 CET a Zurigo. Prepara il divano e scopri come seguire il match in diretta, senza limiti geografici!

Notizia fresca giunta in redazione: Guarda la Francia contro l’Inghilterra e vedi la prima partita della difesa del titolo del campionato europeo leonesse, con flussi live gratuiti a livello globale. Informazioni chiave in Francia vs Inghilterra? Data: Sabato 5 luglio? Tempo di kick-off: 21:00 CET (locale) 20:00 BST (UK) 15:00 ET (USA)? Luogo: Stadion Letzigrund, Zurigo? Streaming gratuito: ITVX (REGNO UNITO)? Guarda da qualsiasi luogo: Esclusivo Nordvpn Mega-Deal Il gioco vedrà la Francia e l’Inghilterra dare il via alle loro campagne Euro 2025. L’Inghilterra sono i campioni in difesa, mentre la Francia si offre per vincere il titolo per la prima volta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - FRANCE VS VS England Live Streams: la prima partita di Euro 2025 di Watch Leonesses

In questa notizia si parla di: prima - partita - france - england

Pisa Towers Softball U16: sabato 17 maggio la prima partita in casa a La Cella - Sabato 17 maggio, le Pisa Towers U16 giocheranno la prima partita in casa presso La Cella, continuando il loro percorso nel campionato toscano di softball.

Coco Gauff e la sua prima Coppa Suzanne Lenglen ? #RolandGarros Vai su Facebook

England v France - Women's - 26 April 2025 - Guinness Sei Nazioni Femminile; Torneo Sei Nazioni 2025: dove vedere la seconda partita della Francia contro l'Inghilterra?; Rugby, Sei Nazioni femminile: Italia-Francia alle 14 su Sky.

Francia - Inghilterra, anteprima Gruppo D UEFA Women's EURO 2025: dove guardarla, orario e probabili formazioni - Tutto quello che c'è da sapere sulla partita del Gruppo D di UEFA Women's EURO 2025 tra Francia e Inghilterra. Scrive it.uefa.com