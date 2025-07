Le elezioni regionali? Merce di scambio

le elezioni regionali come un vero e proprio banco di prova politico, trasformando il voto in uno strumento di negoziazione e potere. Mentre Firenze si prepara a spettacolari manche di questa sfida, l’attenzione si concentra sulle mosse strategiche dei protagonisti, pronti a mettere in scena alleanze e manovre che potrebbero ridefinire il panorama politico toscano e nazionale. La partita è aperta: chi uscirà vincitore da questa intricata danza di interessi e alleanze?

Firenze, 6 luglio 2025 – Il Pd ritiene scontata la vittoria alle elezioni regionali (si voterĂ il 12 o il 19 ottobre, dice Eugenio Giani ). Per questo sta utilizzando la Toscana come palcoscenico per quella fantastica pièce teatrale che è il Campo Largo Finanche Larghissimo. Il Pd potrebbe fare tranquillamente a meno del M5S, ma Elly Schlein proprio non vuole rinunciare all'alleanza con Beppe Conte, che per la sinistra italiana rappresenta un'occasione incredibile: un modo per invocare il perdono del proprio ex elettorato, anche se non è chiaro perchĂ©. Pittoresco però che il Pd non senta mai il bisogno di giustificare il taglio del numero dei parlamentari, la piĂą colossale vittoria del M5S - ottenuta anche con la partecipazione straordinaria del partito guidato da Schlein - da quando esiste sulla scena politica.

