Elezioni Marche Renzi è con Ricci E ‘Mastro’ corre Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi

In vista delle imminenti elezioni regionali nelle Marche, il panorama politico si infittisce di tensioni e alleanze sorprendenti. Antonio Mastrovincenzo, noto come il “soldato Mastro”, si prepara a guidare la pattuglia di Matteo Ricci, sfidando attacchi e polemiche, soprattutto sul tema caro ai marchigiani – il caro pedaggi. Con uno spirito combattivo e determinato, Mastro si appresta a scrivere una nuova pagina politica, pronta a confrontarsi con le sfide del territorio.

Ancona, 6 luglio 2025 – Il soldato Mastro c’è. Non si potrà schierare nelle prime linee del Pd, ma sarà lui a guidare la pattuglia di Matteo Ricci, ovvero la lista del presidente per le prossime elezioni regionali. Il soldato Mastro è ovviamente Antonio Mastrovincenzo, reduce da due mandati da consigliere regionale, uno di quelli coinvolti nel caos del terzo mandato che ha fatto andare in tilt il Pd: tra chi lo voleva vietare del tutto (la segretaria regionale Chantal Bomprezzi) e chi voleva liberalizzarlo (Ricci), è uscita fuori la soluzione più assurda: figli e figliastri. Via libera all’eventuale terzo mandato soltanto per il fermano Fabizio Cesetti, candidato nella lista del Pd, mentre Manuela Bora e lo stesso Mastrovincenzo sono rimasti fuori, per poi ricevere appunto l’offerta (accolta solo dal secondo) di entrare nelle lista del presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it