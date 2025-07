Wolverine riceve un incredibile restyling dopo 48 anni

Wolverine riceve un incredibile restyling dopo 48 anni, segnando una svolta epocale nel mondo Marvel. Il personaggio di Sabretooth, storicamente antagonista spietato, si trasforma in un eroe positivo, affascinando fan e critici con un design innovativo e distintivo. Questa rivisitazione nell’universo Ultimate non solo rivela nuove sfumature di Victor Creed, ma apre anche un capitolo inedito che promette di rivoluzionare le dinamiche tra i due iconici avversari.

Il mondo dei fumetti Marvel sta assistendo a un'evoluzione significativa del personaggio di Sabretooth, noto avversario di Wolverine. La sua trasformazione da villain spietato a eroe positivo ha catturato l'interesse dei fan e degli appassionati, grazie anche a un nuovo design che si distingue come uno dei più riusciti di sempre. Questa rivisitazione, inserita nell'universo Ultimate, apre nuove prospettive sulla figura di Victor Creed, rendendolo protagonista di storie più complesse e coinvolgenti. la rinascita di sabretooth nell'universo ultimate. una versione più umana e stilisticamente raffinata.

