Fullmetal alchemist | il creatore annuncia un anime con uno dei migliori studi del settore

Le appassionate di anime e manga possono accogliere con entusiasmo l'annuncio dell'attesissima trasposizione animata di Daemons of the Shadow Realm, il nuovo progetto dell'autrice Hiromu Arakawa, nota per aver creato Fullmetal Alchemist. La serie, che rappresenta il ritorno di Arakawa ai mondi fantasy e avventurosi, sarà realizzata dallo studio Bones, già noto per aver prodotto Fullmetal Alchemist: Brotherhood. una nuova avventura firmata arakawa. Daemons of the Shadow Realm ha iniziato la sua serializzazione nel dicembre del 2021, segnando un cambio di rotta rispetto alla precedente opera rurale Silver Spoon.