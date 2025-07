Violenza choc | prende a calci il suo cane l’animale è in fin di vita

Una scena di inaudita crudeltà scuote la comunità di Figline Valdarno: un uomo, in preda a una furia ingiustificata, prende a calci la sua amata cagnolina di 12 anni, lasciandola in fin di vita. Un gesto che rivela le zone oscure dell’animo umano e ci interpella sulla necessità di tutela e rispetto per i nostri amici a quattro zampe. La brutalità può colpire ovunque, ma non deve mai essere tollerata.

Figline (Firenze), 6 luglio 2025 – Una folle violenza senza motivo, una rabbia che non ha scusanti e che si è accanita contro un animale che non ha alcuna colpa. Una cagnolina di 12 anni è in fin di vita, in gravissime condizioni, dopo essere stata presa a calci dal suo padrone, l'uomo che avrebbe dovuto proteggerla ed esserle amico. È successo giovedì mattina all'alba a Figline Valdarno. L'uomo poco più che trentenne, si è scagliato all'improvviso e violentemente contro la cagnolina, un bassotto, dunque anche di piccola stazza che non è riuscita a difendersi e scappare via. Ha iniziato a urlarle contro senza motivo e poi a prenderla a calci ripetutamente fino a ridurla in fin di vita, con gravissimi danni a livello fisico.

