Omar Zin ucciso dall’orsa in Romania | raffica di insulti sul suo profilo Facebook

Nessuno poteva pensare che il tragico incidente in Romania avrebbe scosso così profondamente la comunità e scatenato un'ondata di insulti sui social. La perdita di Omar Zin, motociclista di 49 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari, mentre le pratiche di rimpatrio sono in corsa. La speranza è di poter riabbracciare presto Omar, portando a termine questa dolorosa peregrinaggio...

Ferno, 6 luglio 2025 – L'attesa per il rientro in Italia a Ferno della salma di Omar Zin, il motociclista di 49 anni morto tragicamente in Romania dopo essere stato aggredito da un'orsa, è dolorosa per i familiari che vivono lo strazio per la sua perdita. Già avviate le pratiche per il rimpatrio, attendono le autorizzazioni dalle autorità, "speriamo di riportare a casa Omar il più in fretta possibile" dicono. Nessuno poteva pensare che il viaggio in Romania, lungo suggestivi itinerari nella natura, potesse essere l'ultimo per il quarantanovenne, l'unico che non potrà raccontare come faceva ogni volta al suo ritorno a casa, il ricordo nelle fotografie e nei video postati sul profilo fb, immortalati anche gli orsi incontrati lungo il percorso.

