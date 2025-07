Eddy Merckx si sbilancia | Pogacar è il mio erede

Eddy Merckx, leggenda vivente del ciclismo e simbolo di vittoria e determinazione, ancora oggi incanta per la sua straordinaria carriera. Con 525 successi e record storici, il "Cannibale" rimane un'icona intramontabile dello sport mondiale. Seduto nella sua villa di Meise, mentre si riprende, la sua figura maestosa continua a ispirare generazioni. Eddy, simbolo di eccellenza, ci ricorda che il vero erede non è solo un nome, ma una passione senza tempo.

Ci si chiede perché mai sia ancora lui l’unico vero e immarcescibile Cannibale dello sport, non solo del ciclismo. Risposta facile: per i suoi trionfi e percome li otteneva: 525 le corse vinte tra cui 5 Giri d’Italia, 5 Tour de France, 3 Mondiali, 19 Classiche e il record dell’ora di Messico ‘72. Eddy Merckx, 80 anni compiuti da poco, lucida le sue medaglie nella sua bella villa di Meise, zona residenziale di Bruxelles. È in convalescenza. Eddy, innanzitutto come sta? «Adesso sono in buona forma ma ho passato un brutto quarto d’ora per un guaio serissimo all’intestino, stavo per raggiungere Felice lassù». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it