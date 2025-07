nuovo anime di black clover annunciato dopo quattro anni

attese di fan e appassionati di tutto il mondo. Dopo quattro anni di assenza, Black Clover torna sul piccolo schermo con nuove avventure, misteri e combattimenti epici, promettendo di riconquistare i cuori di chi ha seguito le gesta di Asta e dei suoi amici. Questa rinascita segna un nuovo capitolo per la serie e rinnovata speranza nel suo incredibile potenziale narrativo. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli del ritorno!

Il ritorno dell’anime di Black Clover rappresenta uno degli eventi più attesi dai fan della serie, dopo un lungo periodo di attesa che ha visto la conclusione della quarta stagione nel 2021 e l’uscita del film Sword of the Wizard King nel 2023. La conferma ufficiale del ritorno è arrivata durante il panel di Crunchyroll all’Anime Expo 2025, accompagnata da un teaser visivo e da una dichiarazione dell’autore Yuki Tabata, alimentando le aspettative per una nuova stagione ricca di contenuti. annuncio ufficiale della nuova stagione di black clover. studio pierrot al lavoro per la ripresa dell’anime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it