Premio Strega sotterrato anche in tv | il dato clamoroso

Il Premio Strega, tradizionalmente elevato e riservato alla cultura, si è nascosto perfino in TV, rivelando un dato clamoroso. Nella rubrica di Klaus Davi, "Tele...Raccomando", esploriamo come i dati Auditel di giovedì sera riflettano non solo abitudini televisive, ma anche una profonda contrapposizione politica e sociale tra élite e popolo. Un quadro complesso che ci invita a riflettere sulla nostra Italia, tra raffinatezza e semplicità.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Temptation Island) Una metafora di un'Italia elitaria, autoreferenziale, corrosa dall'ideologia e dallo snobismo, contrapposta a un popolo bue che - sbagliando - elegge in parlamento gente "poco chic" e presentabile. I dati Auditel di giovedì sera in qualche modo riproducono una contrapposizione che è sì televisiva, ma anche soprattutto politica. Certo, non era facile per Rai 3 misurarsi con lo schiacciasassi Temptation Island del team di Maria De Filippi ma pure con le repliche di Don Matteo sempre seguite su Rai 1.

