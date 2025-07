Vacanze 2025 in Lombardia | aumentano le prenotazioni e i prezzi Quali sono le località preferite

Lombardia 2025: una regione che conquista con le sue mille anime, tra montagne imponenti, laghi tranquilli e affascinanti città d’arte. Nonostante i rincari, le prenotazioni continuano a salire, evidenziando il suo fascino senza tempo. Scopri quali località si stanno confermando come mete preferite e perché questa regione rimane una delle destinazioni più ambite per le vacanze estive. Pronto a immergerti in un’estate indimenticabile?

Milano, 6 luglio 2025 – Montagne e laghi per gli amanti delle escursioni e del relax e per chi cerca rifugio dal caldo. Ma anche città d’arte: Milano, Bergamo e Mantova su tutte. Quest’estate in Lombardia si prevedono 25 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive della regione, il 5% in più di un anno fa. Neppure i rincari che caratterizzano questa stagione hanno frenato le prenotazioni nelle zone più turistiche della Lombardia, che da questo primo weekend di luglio fino alla prima metà di settembre si preparano ad accogliere turisti italiani e stranieri. Qui Valtellina. Regina delle montagne è la Valtellina, “dove si prevede un buon afflusso” fanno sapere dall’Unione Commercio e Turismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vacanze 2025 in Lombardia: aumentano le prenotazioni (e i prezzi). Quali sono le località preferite

In questa notizia si parla di: lombardia - prenotazioni - vacanze - aumentano

Vacanze 2025 in Lombardia: aumentano le prenotazioni (e i prezzi). Quali sono le località preferite; Su Airbnb Il turismo domestico registra un +40% rispetto al pre-pandemia; Luglio 2025, aumentano le prenotazioni: il 72% degli italiani cerca il mare.

Vacanze 2025 in Lombardia: aumentano le prenotazioni (e i prezzi). Quali sono le località preferite - I prezzi più alti sul Lario, effetto rincaro anche a Bormio e nella Bergamasca ... Secondo ilgiorno.it

Luglio 2025, aumentano le prenotazioni: il 72% degli italiani cerca il mare - Roma, Lampedusa e Napoli guidano la classifica delle mete più ... Lo riporta italiaatavola.net