Chiara Poggi sotto le unghie si cerca ancora il Dna Cosa vuole fare e cosa chiederà la genetista Denise Albani

Chiara Poggi, sotto le unghie, si cerca ancora il DNA: una battaglia tra passato e presente per scoprire la verità. La genetista Denise Albani ha annunciato una nuova analisi dei dati grezzi, non una semplice rivalutazione, sperando di trovare residui del materiale prelevato nel 2007. Un passo decisivo che potrebbe cambiare le sorti del caso e portare nuove risposte. Ma quali saranno i risultati di questa sfida scientifica?

Garlasco, 6 luglio 2025 – Non una rivalutazione dei grafici che sono nella perizia del 2014, ma una nuova analisi dei 'dati grezzi' estratti allora dal perito, se non sarà possibile trovare dei residui del materiale prelevato nel 2007. È l'obiettivo della genetista Denise Albani, che con il dattiloscopista Domenico Marchigiani ha avuto dal Gip Daniela Garlaschelli l'incarico per l'incidente probatorio chiesto dalla Procura di Pavia per l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Nelle operazioni peritali che si sono svolte venerdì negli uffici del Gabinetto di polizia scientifica della Questura di Milano, alla presenza dei consulenti e degli avvocati delle parti coinvolte (Procura, difesa dell'indagato Andrea Sempio, del già condannato in via definitiva Alberto Stasi e della famiglia della vittima) il perito Denise Albani ha spiegato il metodo con cui intende procedere per quello che è il nodo centrale dell'incidente probatorio, il primo quesito posto ai periti: "L'analisi tecnica dei profili genetici estrapolati dai margini ungueali" della vittima.