Il Po dimezzato in pochi giorni | Secche e isole un pericolo Viene alla luce la nave sepolta

Il Po si sta rivelando un narratore inaspettato di segreti sepolti da tempo. Tra le acque calanti e le isole che emergono, una nave antica riemerge, svelando storie di un passato nascosto sotto strati di fango e memoria. La sua scoperta rivela come il fiume, in continuo cambiamento, possa portarci a confrontarci con i misteri sepolti delle nostre terre. Un avvenimento che cambierĂ il volto della nostra storia fluviale.

Ferrara, 6 luglio 2025 – La gente che vive lungo le sponde la chiama Patrizia, sembra una balena spiaggiata. Durante l’anno è sepolta sotto un muro d’acqua. In questi giorni – le temperature cocenti, il Po che cala a vista d’occhio – la nave è emersa. Andrea Poggioli, 50 anni, con una mano regge il timone di una barca a fondo piatto in grado di navigare in pochi centimetri d’acqua. Indica la riva, quei pezzi di legno e ferro. “Si dice che da queste parti, nelle profonditĂ del Po, affondato nel fango del fondale ci sia anche un carrarmato, un mezzo militare. Ho un ecoscandaglio, nei prossimi giorni perlustrerò il fiume per cercarlo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

