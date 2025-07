Tribunale il girone infernale delle direttissime | vite ai margini fiaccate dalle cocaina E quello stipendio che non basta mai

Nel cuore di Milano, tra sogni spezzati e lotte quotidiane, il girone infernale delle direttissime svela storie di vite ai margini, fiaccate dalla dipendenza e dalla precarietà. Un mondo fatto di tatuaggi, tensioni e speranze infrante, che si ripropone con drammatica cadenza ogni giorno. La giustizia si confronta con questa realtà cruda, sperando di offrire un barlume di salvezza a chi si trova intrappolato in un ciclo senza fine.

Milano, 6 luglio 2025 – Tatuaggi sulle braccia che testimoniano la fede calcistica nerazzurra, il corpo scosso da tic e tremori dovuti alla tensione e all’astinenza. “Ci sono ricascato dentro con tutti i piedi, voglio solo andare via da Milano perché se rimango qui non riesco a uscirne ”, spiega alla giudice un 25enne arrestato poche ore prima mentre spacciava cocaina per strada, con dosi nascoste nel calzino e altre nell’appartamento dove vive. “È un circolo vizioso – prosegue – e si finisce per perdere lavoro e affetti”. La giudice, accogliendo la richiesta del suo legale, l’avvocato Robert Ranieli, concede gli arresti domiciliari, nella casa della madre e del fratello minore che “è un bravo ragazzo, diverso da me, non beve e non fuma”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it