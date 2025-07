Pacemaker senza fili impresa del medico Giorgi | Un successo per la nostra sanità

Un traguardo rivoluzionario per la sanità italiana si realizza a Pietrasanta, grazie all'eccezionale competenza del dottor Davide Giorgi. Il primo pacemaker bicamerale senza fili impiantato in Toscana apre nuove frontiere nella cura delle aritmie, migliorando la qualità della vita dei pazienti e segnando un passo importante verso innovazioni tecnologiche all’avanguardia. Questa innovazione testimonia come l’eccellenza medica locale possa fare la differenza a livello nazionale.

Pietrasanta (Lucca), 6 luglio 2025 – C'è la "mano" esperta di un medico pietrasantino dietro l'enorme passo avanti compiuto dalla sanità italiana. Parliamo del primo pacemaker bicamerale senza fili impiantato nel laboratorio di cardio-stimolazione dell'ospedale "San Luca" di Lucca, oltre che terzo in tutta la Toscana. Il dispositivo ha coinvolto un paziente che soffriva di aritmia, con l'operazione condotta da Davide Giorgi, 61 anni, medico specializzato in medicina interna e cardiologia, oltre che elettrofisiologo, in servizio a Lucca dal 2004 come responsabile del reparto di aritmologia e cardiostimolazione.

